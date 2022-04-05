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Украинские бизнесмены встали на защиту страны против российской агрессии, - WP

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Вторник 05 апреля 2022 17:42
Украинские бизнесмены встали на защиту страны против российской агрессии, - WP Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Крупнейшие украинские бизнесмены, включая Рината Ахметова и Виктора Пинчука, встали на защиту территориально целостности и независимости Украины в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью The Washington Post.

"Компании, контролируемые богатейшими людьми страны, выразили поддержку единству Украины незадолго до начала нынешнего вторжения. Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов объявил, что его инвестиционная компания внесет авансовый налоговый платеж в размере 34 миллионов долларов, чтобы помочь укрепить финансовую стабильность правительства", - пишет издание.

Когда Россия начала свое полномасштабное вторжение, компании крупнейших бизнесменов страны быстро организовали поддержку Украины и заявили о своей позиции.

В частности, за первые 12 дней войны 16 из 20 самых богатых украинцев сделали заявления - лично или через свои компании - против российской агрессии или в поддержку Украины. Они рассказали, как помогают украинскому правительству и его вооруженным силам, территориальной обороне, городам и людям.

WP отмечает, что последние годы украинские элиты, в том числе богатейшие люди интегрированы в западное сообщество. Их связи в Европе и США также помогают Украине бороться с агрессией России.

"Есть признаки того, что эти связи начинают работать - например, компании Рината Ахметова призвали отстранить российские компании от участия в международных форумах и ассоциациях в энергетической и сталелитейной промышленности. А олигарх Виктор Пинчук недавно обратился к западным партнерам с призывом увеличить военную помощь Украине", - говорится в статье.

Война России против Украины длится сорок один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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