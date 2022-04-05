Українські бізнесмени стали на захист країни проти російської агресії, - WP
Найбільші українські бізнесмени, включаючи Ріната Ахметова і Віктора Пінчука, стали на захист територіально цілісності і незалежності України у війні проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The Washington Post.
"Компанії, контрольовані найбагатшими людьми країни, висловили підтримку єдності України незадовго до початку нинішнього вторгнення. Найбагатша людина України Рінат Ахметов оголосив, що його інвестиційна компанія внесе авансовий податковий платіж у розмірі 34 мільйонів доларів, щоб допомогти зміцнити фінансову стабільність уряду", - пише видання.
Коли Росія почала своє повномасштабне вторгнення, компанії найбільших бізнесменів країни швидко організували підтримку України і заявили про свою позицію.
Зокрема, за перші 12 днів війни 16 з 20 найбагатших українців зробили заяви - особисто або через свої компанії - проти російської агресії або на підтримку України. Вони розповіли, як допомагають українському уряду і його Збройним силам, територіальній обороні, містам і людям.
WP зазначає, що останні роки українські еліти, в тому числі найбагатші люди інтегровані в західне співтовариство. Їхні зв'язки в Європі та США також допомагають Україні боротися з агресією Росії.
"Є ознаки того, що ці зв'язки починають працювати - наприклад, компанії Ріната Ахметова закликали усунути російські компанії від участі в міжнародних форумах і асоціаціях в енергетичній і сталеливарній промисловості. А олігарх Віктор Пінчук нещодавно звернувся до західних партнерів із закликом збільшити військову допомогу Україні", - йдеться в статті.
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