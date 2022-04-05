Українські бізнесмени стали на захист країни проти російської агресії, - WP

Найбільші українські бізнесмени, включаючи Ріната Ахметова і Віктора Пінчука, стали на захист територіально цілісності і незалежності України у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The Washington Post .

"Компанії, контрольовані найбагатшими людьми країни, висловили підтримку єдності України незадовго до початку нинішнього вторгнення. Найбагатша людина України Рінат Ахметов оголосив, що його інвестиційна компанія внесе авансовий податковий платіж у розмірі 34 мільйонів доларів, щоб допомогти зміцнити фінансову стабільність уряду", - пише видання.

Коли Росія почала своє повномасштабне вторгнення, компанії найбільших бізнесменів країни швидко організували підтримку України і заявили про свою позицію.

Зокрема, за перші 12 днів війни 16 з 20 найбагатших українців зробили заяви - особисто або через свої компанії - проти російської агресії або на підтримку України. Вони розповіли, як допомагають українському уряду і його Збройним силам, територіальній обороні, містам і людям.

WP зазначає, що останні роки українські еліти, в тому числі найбагатші люди інтегровані в західне співтовариство. Їхні зв'язки в Європі та США також допомагають Україні боротися з агресією Росії.

"Є ознаки того, що ці зв'язки починають працювати - наприклад, компанії Ріната Ахметова закликали усунути російські компанії від участі в міжнародних форумах і асоціаціях в енергетичній і сталеливарній промисловості. А олігарх Віктор Пінчук нещодавно звернувся до західних партнерів із закликом збільшити військову допомогу Україні", - йдеться в статті.