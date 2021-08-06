Украинские байдарочницы прорвались в полуфинал ОИ и продолжают борьбу за медали

Украинская четверка в байдарке сумела пробиться в полуфинал Олимпиады в Токио. Она продолжает борьбу за медали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.
Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова и Мария Повх сперва финишировали последними в своем квалификационном заезде, но затем стали третьими в четвертьфинале и спокойно прошли дальше.
Таким образом, все представители Украины в гребле на байдарке и каноэ, которые выступали в этот день, прошли в полуфиналы.
Напомним, на Олимпийских играх 2020 в Токио состоялись четвертьфинальные заезды в гребле на каноэ-одиночке среди мужчин на дистанции 1000 метров. Павел Алтюхов и Юрий Вандюк вырвали последнюю путевку в полуфинал.