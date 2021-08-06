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Украинские байдарочницы прорвались в полуфинал ОИ и продолжают борьбу за медали

Автор: Артур Родивилов

Украинская четверка в байдарке сумела пробиться в полуфинал Олимпиады в Токио. Она продолжает борьбу за медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова и Мария Повх сперва финишировали последними в своем квалификационном заезде, но затем стали третьими в четвертьфинале и спокойно прошли дальше.

Таким образом, все представители Украины в гребле на байдарке и каноэ, которые выступали в этот день, прошли в полуфиналы.

Напомним, на Олимпийских играх 2020 в Токио состоялись четвертьфинальные заезды в гребле на каноэ-одиночке среди мужчин на дистанции 1000 метров. Павел Алтюхов и Юрий Вандюк вырвали последнюю путевку в полуфинал.

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Олимпиада 2020