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Украинские гребцы Алтухов и Вандюк пробились в полуфинал Олимпиады

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Токио, Пятница 06 августа 2021 06:37
Украинские гребцы Алтухов и Вандюк пробились в полуфинал Олимпиады Фото: украинский спортсмен Павел Алтухов (noc-ukr.org)
Автор: Артур Родивилов

На Олимпийских играх 2020 в Токио состоялись четвертьфинальные заезды в гребле на каноэ-одиночке среди мужчин на дистанции 1000 метров. Павел Алтухов и Юрий Вандюк вырвали последнюю путевку в полуфинал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

Наши соотечественники финишировали четвертыми в своих квалификационных заездах, не попав напрямую в полуфиналы, но в четвертьфиналах, где надо было финишировать в топ-2, и Алтухов, и Вандук стали как раз вторыми, продолжив борьбу за медали.

Напомним, Людмила Лузан и Анастасия Четверикова прошли в полуфинал в гребле на каноэ-двойке. Украинские спортсменки пробились на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Токио.

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