Украинские гребцы Алтухов и Вандюк пробились в полуфинал Олимпиады
Фото: украинский спортсмен Павел Алтухов (noc-ukr.org)
На Олимпийских играх 2020 в Токио состоялись четвертьфинальные заезды в гребле на каноэ-одиночке среди мужчин на дистанции 1000 метров. Павел Алтухов и Юрий Вандюк вырвали последнюю путевку в полуфинал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.
Наши соотечественники финишировали четвертыми в своих квалификационных заездах, не попав напрямую в полуфиналы, но в четвертьфиналах, где надо было финишировать в топ-2, и Алтухов, и Вандук стали как раз вторыми, продолжив борьбу за медали.
Напомним, Людмила Лузан и Анастасия Четверикова прошли в полуфинал в гребле на каноэ-двойке. Украинские спортсменки пробились на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Токио.