Украинские гребцы Алтухов и Вандюк пробились в полуфинал Олимпиады

На Олимпийских играх 2020 в Токио состоялись четвертьфинальные заезды в гребле на каноэ-одиночке среди мужчин на дистанции 1000 метров. Павел Алтухов и Юрий Вандюк вырвали последнюю путевку в полуфинал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

Наши соотечественники финишировали четвертыми в своих квалификационных заездах, не попав напрямую в полуфиналы, но в четвертьфиналах, где надо было финишировать в топ-2, и Алтухов, и Вандук стали как раз вторыми, продолжив борьбу за медали.