Українські байдарочниці прорвалися до півфіналу ОІ і продовжують боротьбу за медалі

Українська четвірка в байдарці зуміла пробитися до півфіналу Олімпіада у Токіо. Вона продовжує боротьбу за медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади .

Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Повх спершу фінішували останніми у своєму кваліфікаційному заїзді, але потім стали третіми у чвертьфіналі і спокійно пройшли далі.

Таким чином, всі представники України в веслуванні на байдарці і каное, які виступали в цей день, пройшли в півфінали.