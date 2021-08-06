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Українські байдарочниці прорвалися до півфіналу ОІ і продовжують боротьбу за медалі

Автор: Артур Родивилов

Українська четвірка в байдарці зуміла пробитися до півфіналу Олімпіада у Токіо. Вона продовжує боротьбу за медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади.

Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Повх спершу фінішували останніми у своєму кваліфікаційному заїзді, але потім стали третіми у чвертьфіналі і спокійно пройшли далі.

Таким чином, всі представники України в веслуванні на байдарці і каное, які виступали в цей день, пройшли в півфінали.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися чвертьфінальні заїзди у веслуванні на каное-одиночці серед чоловіків на дистанції 1000 метрів. Павло Алтюхов та Юрій Вандюк вирвали останню путівку до півфіналу.

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Олімпіада 2020