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Украинские байдарочницы прорвались в полуфинал ОИ и продолжают борьбу за медали

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Токио, Пятница 06 августа 2021 07:21
Украинские байдарочницы прорвались в полуфинал ОИ и продолжают борьбу за медали Фото: украинские байдарочницы продолжают борьбу за медали (canoe.in.ua)
Автор: Артур Родивилов

Украинская четверка в байдарке сумела пробиться в полуфинал Олимпиады в Токио. Она продолжает борьбу за медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова и Мария Повх сперва финишировали последними в своем квалификационном заезде, но затем стали третьими в четвертьфинале и спокойно прошли дальше.

Таким образом, все представители Украины в гребле на байдарке и каноэ, которые выступали в этот день, прошли в полуфиналы.

Напомним, на Олимпийских играх 2020 в Токио состоялись четвертьфинальные заезды в гребле на каноэ-одиночке среди мужчин на дистанции 1000 метров. Павел Алтюхов и Юрий Вандюк вырвали последнюю путевку в полуфинал.

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