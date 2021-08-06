Українські байдарочниці прорвалися до півфіналу ОІ і продовжують боротьбу за медалі
Фото: українські байдарочниці продовжують боротьбу за медалі (canoe.in.ua)
Українська четвірка в байдарці зуміла пробитися до півфіналу Олімпіада у Токіо. Вона продовжує боротьбу за медалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади.
Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Повх спершу фінішували останніми у своєму кваліфікаційному заїзді, але потім стали третіми у чвертьфіналі і спокійно пройшли далі.
Таким чином, всі представники України в веслуванні на байдарці і каное, які виступали в цей день, пройшли в півфінали.
Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися чвертьфінальні заїзди у веслуванні на каное-одиночці серед чоловіків на дистанції 1000 метрів. Павло Алтюхов та Юрій Вандюк вирвали останню путівку до півфіналу.