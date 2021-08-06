ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українські байдарочниці прорвалися до півфіналу ОІ і продовжують боротьбу за медалі

Новость на русском →
Токіо, П'ятниця 06 серпня 2021 07:21
Українські байдарочниці прорвалися до півфіналу ОІ і продовжують боротьбу за медалі Фото: українські байдарочниці продовжують боротьбу за медалі (canoe.in.ua)
Автор: Артур Родивилов

Українська четвірка в байдарці зуміла пробитися до півфіналу Олімпіада у Токіо. Вона продовжує боротьбу за медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади.

Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Повх спершу фінішували останніми у своєму кваліфікаційному заїзді, але потім стали третіми у чвертьфіналі і спокійно пройшли далі.

Таким чином, всі представники України в веслуванні на байдарці і каное, які виступали в цей день, пройшли в півфінали.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися чвертьфінальні заїзди у веслуванні на каное-одиночці серед чоловіків на дистанції 1000 метрів. Павло Алтюхов та Юрій Вандюк вирвали останню путівку до півфіналу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020
NEWS
Ріст випадків: в Україні 1081 новий випадок коронавірусу
Ріст випадків: в Україні 1081 новий випадок коронавірусу
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація