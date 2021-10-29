Украинские банки увеличили прибыль более чем на треть по сравнению с кризисным годом

По данным НБУ, доходы банков за январь-сентябрь 2021 года составили 194,966 млрд гривен, тогда годом ранее - 189,535 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 2,396 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 21,850 млрд гривен прибыли.

Расходы банков за январь-сентябрь 2021 года составили 143,555 млрд гривен, тогда в январе-сентябре прошлого года - 151,930 млрд гривен.