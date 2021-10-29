Українські банки збільшили прибуток більш ніж на третину в порівнянні з кризовим роком

За даними НБУ, доходи банків за січень-вересень 2021 року склали 194,966 млрд гривень, тоді роком раніше - 189,535 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав 2,396 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 21,850 млрд гривень прибутку.

Витрати банків за січень-вересень 2021 року склали 143,555 млрд гривень, тоді в січні-вересні минулого року - 151,930 млрд гривень.