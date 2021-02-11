Украинские банки в год коронакризиса сократили прибыль почти на треть

Прибыль платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2020 года составила 41,296 млрд грн. Это на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд грн).

По данным НБУ, доходы банков за январь-декабрь 2020 года составили 249,745 млрд грн, тогда как расходы 208,449 млрд грн.

В 2020 году банки сформировали 29,878 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году - 10,714 млрд грн.

Как отметили в пресс-службе НБУ, худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы. В октябре-декабре 2020 года чистый финансовый результат банков составил 3,7 млрд грн, что на 73% меньше результата III квартала 2020 года и на 63% меньше, если сравнить с аналогичным кварталом 2019 года.

"В целом формирование резервов под ожидаемые убытки стало основной причиной ухудшения финансового результата в 2020 году. Ряд банков признали ухудшение качества активов за финансовых трудностей заемщиков", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, общее снижение бизнес-активности во время карантина и падения спроса на кредиты и банковские услуги негативно сказались на процентных и комиссионных доходах банков, особенно во втором квартале.