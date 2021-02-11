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Украинские банки в год коронакризиса сократили прибыль почти на треть

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 10:40
Украинские банки в год коронакризиса сократили прибыль почти на треть Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Прибыль платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2020 года составила 41,296 млрд грн. Это на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-декабрь 2020 года составили 249,745 млрд грн, тогда как расходы 208,449 млрд грн.

Украинские банки в год коронакризиса сократили прибыль почти на треть

В 2020 году банки сформировали 29,878 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году - 10,714 млрд грн.

Украинские банки в год коронакризиса сократили прибыль почти на треть

Как отметили в пресс-службе НБУ, худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы. В октябре-декабре 2020 года чистый финансовый результат банков составил 3,7 млрд грн, что на 73% меньше результата III квартала 2020 года и на 63% меньше, если сравнить с аналогичным кварталом 2019 года.

"В целом формирование резервов под ожидаемые убытки стало основной причиной ухудшения финансового результата в 2020 году. Ряд банков признали ухудшение качества активов за финансовых трудностей заемщиков", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, общее снижение бизнес-активности во время карантина и падения спроса на кредиты и банковские услуги негативно сказались на процентных и комиссионных доходах банков, особенно во втором квартале.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их количество сократилось на 868 (на 10,8%). По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество сократилось за год на 2. В 2020 году обанкротились банк "Аркада" и "Мисто Банк".

Отметим, рейтинг по прибыльности в январе-нобяре 2020 года возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,032 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте также государственный Ощадбанк - 4,846 млрд гривен, на третьем - банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 3,741 млрд гривен.

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