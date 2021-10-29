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Украинские банки увеличили прибыль более чем на треть по сравнению с кризисным годом

Новина українською →
Украина, Пятница 29 октября 2021 17:19
Украинские банки увеличили прибыль более чем на треть по сравнению с кризисным годом Фото: банки Украины увеличили прибыль на 36,7% (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-сентябре 2021 года составила 51,411 млрд гривен. Это на 36,7% больше, чем годом ранее (37,604 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-сентябрь 2021 года составили 194,966 млрд гривен, тогда годом ранее - 189,535 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 2,396 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 21,850 млрд гривен прибыли.

Украинские банки увеличили прибыль более чем на треть по сравнению с кризисным годом

Расходы банков за январь-сентябрь 2021 года составили 143,555 млрд гривен, тогда в январе-сентябре прошлого года - 151,930 млрд гривен.

Украинские банки увеличили прибыль более чем на треть по сравнению с кризисным годом

Напомним, прибыль украинских банков в 2020 году составила 41,296 млрд гривен, что на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы.

Отметим, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что Национальный банк Украины доволен тем, как финансовый сектор прошел коронакризис, который начался в марте прошлого года.

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Национальный банк Украины
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