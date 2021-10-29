Українські банки збільшили прибуток більш ніж на третину в порівнянні з кризовим роком

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-вересні 2021 року склав 51,411 млрд гривень. Це на 36,7% більше, ніж роком раніше (37,604 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-вересень 2021 року склали 194,966 млрд гривень, тоді роком раніше - 189,535 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав 2,396 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 21,850 млрд гривень прибутку.

Витрати банків за січень-вересень 2021 року склали 143,555 млрд гривень, тоді в січні-вересні минулого року - 151,930 млрд гривень.