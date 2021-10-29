Українські банки збільшили прибуток більш ніж на третину в порівнянні з кризовим роком
Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-вересні 2021 року склав 51,411 млрд гривень. Це на 36,7% більше, ніж роком раніше (37,604 млрд гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, доходи банків за січень-вересень 2021 року склали 194,966 млрд гривень, тоді роком раніше - 189,535 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав 2,396 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 21,850 млрд гривень прибутку.
Витрати банків за січень-вересень 2021 року склали 143,555 млрд гривень, тоді в січні-вересні минулого року - 151,930 млрд гривень.
Нагадавши, прибуток українських банків у 2020 році склала 41,296 млрд гривень, що на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд гривень). Найгіршим фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року через зростання відрахування в резерви.
Зазначимо, директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук заявив, що Національний банк України задоволений тим, як фінансовий сектор пройшов коронакризис, який розпочався у березні минулого року.