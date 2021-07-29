Украинские банки увеличили операции с наличностью почти в два раза

По данным НБУ, объем поступлений наличности в кассы банков составил 1151,6 млрд грн, что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. объем выдачи наличных из касс банков составил 1177,0 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года.

В топ-3 кассовых операций по выдаче наличных попали (% от общего объема):

по операциям клиентов с использованием платежных карт - 74,6%;

для приобретения иностранной валюты у клиентов - 8,3%;

для подкрепления операторов почтовой связи - 5,7%.

Крупнейшими источниками поступлений наличности в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):