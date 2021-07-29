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Українські банки збільшили операції з готівкою майже в два рази

Автор: Олександр Білоус

Оборот готівки в касах банків у січні-червні 2021 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року. Надходження грошей зросли майже в два рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, обсяг надходжень готівки в каси банків склав 1151,6 млрд грн, що в 1,9 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. обсяг видачі готівки з кас банків склав 1177,0 млрд грн, що в 1,5 рази більше, ніж за перше півріччя 2020 року.

У топ-3 касових операцій з видачі готівки потрапили (%від загального обсягу):

  • за операціями клієнтів з використанням платіжних карток-74,6%;
  • для придбання іноземної валюти у клієнтів-8,3%;
  • для підкріплення операторів поштового зв'язку-5,7%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки в каси банків стали (%від загального обсягу надходжень):

  • операції клієнтів з використанням платіжних карток-34%;
  • торгова виручка-32,2%;
  • виручка від усіх видів послуг-12,4%.

Нагадаємо, за 2020 рік обсяг готівки в обігу зріс на третину (на 31,4%) або 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Станом на 1 липня 2021 року в готівковому обігу знаходилося готівки на 585,2 млрд грн. Це на 26,7 млрд грн, або на 4,8% більше, ніж на початок цього року.

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