НБУ назвал количество банкнот и монет в кошельках украинцев

По состоянию на 1 июля 2021 года на одного украинца приходилось 71 банкнота и 156 разменных и платежных оборотных монет. Это больше, чем на начало 2021 года - 72 и 149 шт. соответственно.

В наличном обращении находилось наличности на 585,2 млрд грн. Это на 26,7 млрд грн, или на 4,8% больше, чем на начало этого года.

"Во время пандемии количество наличных денег в обращении выросло в мире в целом и в Украине в частности. Сейчас темпы роста наличности в обращении постепенно уменьшаются. По мнению Национального банка, в дальнейшем - по мере уменьшения неопределенности из-за коронавируса и карантинных ограничений - спрос на наличные и дальше будет слабеть", - говорится в сообщении.