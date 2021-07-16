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НБУ назвал количество банкнот и монет в кошельках украинцев

Новина українською →
Украина, Пятница 16 июля 2021 11:57
НБУ назвал количество банкнот и монет в кошельках украинцев Фото: в кошельках украинцев 71 банкнота и 156 монет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 июля 2021 года на одного украинца приходилось 71 банкнота и 156 разменных и платежных оборотных монет. Это больше, чем на начало 2021 года - 72 и 149 шт. соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

В наличном обращении находилось наличности на 585,2 млрд грн. Это на 26,7 млрд грн, или на 4,8% больше, чем на начало этого года.

"Во время пандемии количество наличных денег в обращении выросло в мире в целом и в Украине в частности. Сейчас темпы роста наличности в обращении постепенно уменьшаются. По мнению Национального банка, в дальнейшем - по мере уменьшения неопределенности из-за коронавируса и карантинных ограничений - спрос на наличные и дальше будет слабеть", - говорится в сообщении.

НБУ назвал количество банкнот и монет в кошельках украинцев

Напомним, за 2020 год объем наличных в обращении вырос на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, объем денежной массы в Украине за декабрь 2020 года вырос на 4,7% до 1 850,5 млрд гривен. За весь год денежная масса выросла на 28,7% (на 412,2 млрд гривен).

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