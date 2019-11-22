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Украинские банки установили новый рекорд прибыльности

Новости » Экономика     22.11.2019 - 10:31
Украинские банки установили новый рекорд прибыльности
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

За 10 месяцев банки получили 52 млрд грн прибыли

Платежеспособные банки Украины за 10 месяцев 2019 года получили 52 млрд грн чистой прибыли, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, доходы банков в текущем году выросли на 23% до 201 млрд грн, тогда как расходы - на 0,4% до 149 млрд грн.

В пресс-службе назвали четыре фактора роста банковской прибыли:

  • рост чистых процентных доходов банков на 17% до 66,1 млрд грн;
  • рост чистых комиссионных доходов банков на 12% до 36 млрд грн;
  • позитивный результат от переоценки и от операций купли продажи - 13,9 млрд грн;
  • низкий объем отчислений банков в резервы - 9,3 млрд грн против 21,4 млрд грн в прошлом году

Как сообщало РБК-Украина, платежеспособные банки за январь-сентябрь 2019 получили 48,35 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2019 прибыль государственных банков составил 62,5% прибыли всего банковского сектора. При этом более половины всей прибыли банков сформировал "ПриватБанк".

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