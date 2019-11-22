НБУ продлит время работы Системы электронных платежей

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Расширенный регламент работы СЭП станет первым этапом для перехода на круглосуточный режим

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал для общественного обсуждения проект изменений у Инструкцию о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, с апреля 2020 года планируется переход Системы электронных платежей Национального банка (СЭП) на расширенный регламент работы.

Расширенный регламент работы СЭП будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней на неделю (23/7) с учетом технологического перерыва в один час во время перехода на новый банковский день.

"Работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении НБУ.

Для реализации круглосуточной работы СЭП Национальный банк планирует модернизировать некоторые технологические вопросы работы системы. В частности, технологию включения/исключения участников СЭП, а также установление лимитов для исполнения принудительного/бесспорного списания и ареста средств.

Напомним, в сентябре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил Концепцию расширенного регламента работы Системы электронных платежей НБУ, согласно которой система будет работать в круглосуточном режиме.

В августе 2018 года в Национальном банке Украины назвали приоритеты в осовременивании Системы электронных платежей (СЭП). Сейчас через СЭП осуществляется 97% межбанковских переводов в национальной валюте в пределах Украины, тогда как через корреспондентские счета, открытые банками в других банках - 3% таких переводов.