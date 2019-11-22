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Українські банки встановили новий рекорд прибутковості

Новини » Економіка     22.11.2019 - 10:31
Українські банки встановили новий рекорд прибутковості
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

За 10 місяців банки  отримали 52 млрд грн прибутку

Платоспроможні банки України за 10 місяців 2019 року отримали 52 млрд грн чистого прибутку, що у 3,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (14,8 млрд грн). Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як зазначили в НБУ, доходи банків у поточному році зросли на 23% до 201 млрд грн, тоді як витрати - на 0,4% до 149 млрд грн.

У прес-службі назвали чотири фактори зростання банківського прибутку:

  • зростання чистих процентних доходів банків на 17% до 66,1 млрд грн;
  • зростання чистих комісійних доходів банків на 12% до 36 млрд грн;
  • позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу - 13,9 млрд грн;
  • низький обсяг відрахувань банками в резерви - 9,3 млрд грн проти 21,4 млрд грн минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки за січень-вересень 2019 отримали 48,35 млрд грн чистого прибутку, що в 4,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2019 прибуток державних банків склав 62,5% прибутку всього банківського сектора. При цьому більше половини всього прибутку банків сформував "ПриватБанк".

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