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Украинские банки потеряли почти четверть прибыли

Киев, Понедельник 23 ноября 2020 11:27
Украинские банки потеряли почти четверть прибыли
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Отчисления в резервы под возможные убытки выросли более чем в два раза

Прибыль украинских банков в январе-октябре 2020 года составила 39,828 млрд грн. Это на 23,4% меньше, чем годом ранее (51,992 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-октябрь 2020 года составили 209,251 млрд грн, тогда как расходы 169,423 млрд грн.

Украинские банки потеряли почти четверть прибыли

С начала года банки сформировали 23,302 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году - 9,321 млрд грн.

Украинские банки потеряли почти четверть прибыли

Отметим, рейтинг по прибыльности в январе-сентябре 2020 года возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 21,191 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте также государственный Ощадбанк - 4,900 млрд гривен, на третьем - банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 3,338 млрд гривен.

Напомним, по данным НБУ, прибыль украинских банков в январе-сентябре 2020 года составила 37,604 млрд грн. Это на 22,2% меньше, чем годом ранее (48,351 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, четыре банка государственного сектора за январь-сентябрь 2020 года получили прибыль в размере 24,455 млрд грн. Это на 19% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (30,233 млрд грн).

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