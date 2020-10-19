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НБУ составил рейтинг прибыльности банков

Киев, Понедельник 19 октября 2020 18:31
НБУ составил рейтинг прибыльности банков
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

ПриватБанк получил половину прибыли банков

Банки Украины за январь-сентябрь 2020 года получили 40,978 млрд гривен прибыли. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 21,191 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте также государственный Ощадбанк - 4,900 млрд гривен, на третьем - банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 3,338 млрд гривен.

Далее идут частный ПУМБ - 2,289 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,414 млрд гривен.

НБУ составил рейтинг прибыльности банков

По данным НБУ, 63 из 74 банков получили прибыль на сумму 43,499 млрд гривен, а 11 банков показали убытки на 2,520 млрд гривен.

Рекордный убыток зафиксировал государственный Укрэксимбанк - 1,713 млрд гривен.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года в Украине насчитывалось 7329 действующих структурных подразделений банков. По сравнению с началом года их число сократилось на 673.

Как сообщало РБК-Украина, в январе-августе 2020 года прибыль украинских банков составила 32,641 млрд грн, что на 26,3% меньше, чем годом ранее (44,294 млрд грн).

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