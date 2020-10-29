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Банки Украины сократили прибыль более чем на 20% из-за кризиса

Киев, Четверг 29 октября 2020 12:27
Банки Украины сократили прибыль более чем на 20% из-за кризиса
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Отчисления в резервы под возможные убытки выросли более чем в два раза

Прибыль украинских банков в январе-сентябре 2020 года составила 37,604 млрд грн. Это на 22,2% меньше, чем годом ранее (48,351 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-сентябрь 2020 года составили 189,535 млрд грн, тогда как расходы 151,930 млрд грн.

Банки Украины сократили прибыль более чем на 20% из-за кризиса

С начала года банки сформировали 20,854 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году - 8,296 млрд грн.

Банки Украины сократили прибыль более чем на 20% из-за кризиса

Отметим, рейтинг по прибыльности в январе-сентябре 2020 года возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 21,191 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте также государственный Ощадбанк - 4,900 млрд гривен, на третьем - банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 3,338 млрд гривен.

Напомним, по данным НБУ, в январе-августе 2020 года прибыль украинских банков составила 32,641 млрд грн, что на 26,3% меньше, чем годом ранее (44,294 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, четыре банка государственного сектора в первом полугодии 2020 года получили прибыль в раз мере 16,15 млрд грн, что на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (19,55 млрд грн).

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