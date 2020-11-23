Українські банки втратили майже чверть прибутку

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Відрахування в резерви під можливі збитки зросли більш ніж в два рази

Прибуток українських банків у січні-жовтні 2020 року склав 39,828 млрд грн. Це на 23,4% менше, ніж роком раніше (51,992 млрд грн).

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-жовтень 2020 року склали 209,251 млрд грн, тоді як витрати 169,423 млрд грн.

З початку року банки сформували 23,302 млрд грн резервів під можливі збитки, в той час як у минулому році - 9,321 млрд грн.

Зазначимо, рейтинг по прибутковості у січні-вересні 2020 року очолює державний ПриватБанк, який заробив 21,191 млрд гривень. За даними НБУ, на другому місці також державний Ощадбанк - 4,900 млрд гривень, на третьому - банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 3,338 млрд гривень.

Нагадаємо, за даними НБУ, прибуток українських банків у січні-вересні 2020 року склав 37,604 млрд грн. Це на 22,2% менше, ніж роком раніше (48,351 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, чотири банки державного сектора за січень-вересень 2020 року отримали прибуток у розмірі 24,455 млрд грн. Це на 19% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (30,233 млрд грн).