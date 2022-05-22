Украинские артиллеристы вчера уничтожили автопарк техники россиян в Луганской области
Украинские военные уничтожили автопарк штабной легкой техники российских военных. Наводчиком в этом случае, не зная об этом, оказался российский пропагандист.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Был уничтожен автопарк штабной легкой техники", - рассказал он.
Как сообщалось, российские войска снова уничтожили мост между Лисичанском и Северодонецком в Луганской области. Впервые путепровод был разрушен оккупантами в 2014 году.
Позже стало известно об уничтожении российской техники, которая разрушила мост между Лисичанском и Северодонецком и регулярно обстреливала временный центр области. Вместе с ней был уничтожен и этот автопарк.
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