ru ua
Нд, 22 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські артилеристи вчора знищили автопарк техніки росіян у Луганській області

Новость на русском →
Луганськ, Неділя 22 травня 2022 12:49
Українські артилеристи вчора знищили автопарк техніки росіян у Луганській області Фото: артилеристи знищили автопарк техніки росіян (скриншот із відео)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили автопарк штабної легкої техніки російських військових. Навідником в цьому випадку, не знаючи про це, опинився російський пропагандист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Було знищено автопарк штабної легкої техніки", - розповів він.

Як повідомлялось, російські війська знову знищили міст між Лисичанськом та Сєвєродонецьком у Луганській області. Вперше шляхопровід був зруйнований окупантами в 2014 році.

Пізніше стало відомо про знищення російської техніки, що зруйнувала міст між Лисичанськом і Сєвєродонецьком та регулярно обстрілювала тимчасовий центр області. В купі з нею й був знищений цей автопарк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ
NEWS
Стамбульське комюніке та гарантії безпеки: що відомо про переговори України з РФ
Стамбульське комюніке та гарантії безпеки: що відомо про переговори України з РФ
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків