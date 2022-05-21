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История повторилась. Россияне снова уничтожили мост между Лисичанском и Северодонецком

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Луганская область, Суббота 21 мая 2022 18:54
История повторилась. Россияне снова уничтожили мост между Лисичанском и Северодонецком Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Иван Носальский

Российские войска снова уничтожили мост между Лисичанском и Северодонецком в Луганской области. Впервые мост был разрушен россиянами в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста между Северодонецком и Лисичанском во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась", - написал Гайдай.

При этом он добавил, что сообщение между городами сохраняется.

История повторилась. Россияне снова уничтожили мост между Лисичанском и СеверодонецкомРазрушенный мост (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты за сутки обстреляли завод "Азот" и школу в Луганской области. В результате вражеских атак погибли шесть человек.

Также мы писали, что, по словам Сергея Гайдая, российские оккупационные войска не могут добиться успехов в Луганской области и с ужасом ждут контрнаступления ВСУ, которое может начаться уже в июне.

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