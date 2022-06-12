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Украинские артиллеристы "лупят" по оккупантам из американских М777 (видео)

Фото: ВСУ уничтожают оккупантов из американских гаубиц М777 (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригаді имени гетмана Даниила Апостола уничтожают оккупантов из американских гаубиц М777.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видео, опубликованное на странице бригады в Facebook.

"Меньше враждебных позиций, меньше градов, танков и другой техники оккупантов и больше уверенности в нашей Победе становится... когда работают они...", - говорится в подписи к кадрам.

Еще в мае сообщалось, что США передали Украине 89 из 90 гаубиц М-777, входивших в пакет помощи на 800 млн долларов. Многие уже находятся на фронте.

Ранее стало известно, что украинские военные успешно уничтожают российскую живую силу на Луганском направлении. ВСУ удалось ликвидировать определенное количество оккупантов сразу в трех точках региона.

Также контрразведчики с воздуха разминировали противотанковые мины, освободив путь для наступления ВСУ. Контрразведчикам хватило одного удара с дрона, чтобы уничтожить все мины.

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