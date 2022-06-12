Українські артилеристи "луплять" по окупантах з американських М777 (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відео, опубліковане на сторінці бригади в Facebook .

"Менше ворожих позицій, менше градів, танків та іншої техніки окупантів і більше впевненості у нашу Перемогу стає... коли працюють вони...", - йдеться в підпису до кадрів.

Ще в травні повідомлялось, що США передали Україні 89 з 90 гаубиць М-777, які входили до пакету допомоги на 800 млн доларів. Багато з них вже перебувають на фронті.

Раніше стало відомо, що українські військові успішно знищують російську живу силу Луганського напрямку. ЗСУ вдалося ліквідувати певну кількість окупантів одразу у трьох точках регіону.

Також контррозвідники з повітря розмінували протитанкові міни, звільнивши шлях для наступу ЗСУ. Контррозвідникам вистачило одного удару з дрону, щоб знищити всі міни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.