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Открыли путь для наступления ВСУ. Контрразведчики одним ударом очистили дорогу от мин

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Запорожье, Воскресенье 12 июня 2022 17:41
Открыли путь для наступления ВСУ. Контрразведчики одним ударом очистили дорогу от мин Фото: контрразведчики одним ударом очистили дорогу от мин в Запорожской области (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Контрразведчики с воздуха разминировали противотанковые мины, освободив путь для наступления ВСУ. Контрразведчикам хватило одного удара с дрона, чтобы уничтожить все мины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное советником министра МВД Антоном Геращенко в Telegram.

"Орки на скорую руку заминировали одну из дорог в Запорожской области противотанковыми минами, сохраняя за местом установки мин огневой контроль, делая их разминирование саперами - невозможным", - рассказал он.

По словам Геращенко, пилоты дрона точным ударом с воздуха, заставили сдетонировать все противотанковые мины, освободив таким образом для ВСУ дорогу для наступления.

Как сообщалось, в воскресенье утром, 12 июня, во временно оккупированном Бердянске прогремели три мощных взрыва. В результате часть города осталась без света.

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