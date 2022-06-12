Уничтожили командный пункт чеченцев и не только. Гайдай рассказал о трех успешных спецоперациях ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, пишет международное волонтерское сообщество InformNapalm .

"Что касается работы спецназовцев и ВСУ, артиллеристов, у нас есть три факта о слаженной работе. Это уничтожение вагнеровцев в Стаханове. Там один только выжил. Это уничтожение командного пункта чеченцев в Рубежном. Сейчас выясняем потери врага", - рассказал он.

Кроме того, по словам Гайдая, украинским военным также удалось уничтожить определенное количество российских военных, пытавшихся провести совещание во Дворце культуры химиков в Северодонецке.