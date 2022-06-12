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Уничтожили командный пункт чеченцев и не только. Гайдай рассказал о трех успешных спецоперациях ВСУ

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Луганск, Воскресенье 12 июня 2022 13:36
Уничтожили командный пункт чеченцев и не только. Гайдай рассказал о трех успешных спецоперациях ВСУ Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные успешно уничтожают российскую живую силу на Луганском направлении. ВСУ удалось уничтожить определенное количество оккупантов сразу в трех точках региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, пишет международное волонтерское сообщество InformNapalm.

"Что касается работы спецназовцев и ВСУ, артиллеристов, у нас есть три факта о слаженной работе. Это уничтожение вагнеровцев в Стаханове. Там один только выжил. Это уничтожение командного пункта чеченцев в Рубежном. Сейчас выясняем потери врага", - рассказал он.

Кроме того, по словам Гайдая, украинским военным также удалось уничтожить определенное количество российских военных, пытавшихся провести совещание во Дворце культуры химиков в Северодонецке.

Как сообщалось, ранее возле Лисичанска Луганской области украинские военные не дали продвинуться российской военной колонне. Они точно атаковали технику врага.

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