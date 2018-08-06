Украинские аэропорты продолжают наращивать пассажиропоток, - МИУ

Наибольший рост пассажиропотока зафиксирован в аэропорту "Киев" - на 351 тысячу пассажиров

Украинские аэропорты продолжают наращивать пассажиропоток. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины (МИУ).

Так, ведомство обнародовало первые итоги работы региональных аэропортов за июль 2018 года по сравнению с июлем 2017 года.

Фото: инфографика

Согласно инфографике, аэропорт "Киев" (Жуляны) им. Сикорского продемонстрировал 59,4% роста и составляет 351 тысячу пассажиров, а аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого - 45,4% роста и составляет 193,1 тысячи пассажиров.

Кроме того, аэропорт "Запорожье" показал 36,1% роста, что составляет 222 800 пассажиров. Указано также, что пассажиропоток аэропорта "Харьков" вырос на 20%, что составляет 104 500 пассажиров.

Напомним, как писало РБК-Украина в июле, через аэропорты Украины поток пассажиров с начала 2018 года увеличился на 26%. Отмечается, что за январь-июнь 2018 года украинскими аэропортами воспользовались 8,9 млн пассажиров. В 2012 году эта цифра составляла 7,1 млн пассажиров.

Поток пассажиров на международном сообщении в аэропортах Украины составил 7,9 млн человек. Рост пассажиропотока по международным направлениям составил 27,1%.

Кроме того, в 2017 году сообщалось, что количество путешествующих из Украины в страны Европы и из Европы в Украину через пункт пропуска "Аэропорт "Киев" (Жуляны)" выросло на 60% после вступления в силу безвизового режима между Украиной и ЕС.