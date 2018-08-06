Українські аеропорти продовжують нарощувати пасажиропотік, - МІУ

Найбільше зростання пасажиропотоку зафіксоване в аеропорту "Київ" - на 351 тисячу пасажирів

Українські аеропорти продовжують нарощувати пасажиропотік. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України (МІУ).

Так, відомство оприлюднило перші підсумки роботи регіональних аеропортів за липень 2018 року у порівнянні з липнем 2017 року.

Фото: інфографіка

Відповідно до інфографіки, аеропорт "Київ" (Жуляни) ім. Сікорського продемонстрував 59,4% росту, що складає 351 тисячу пасажирів, а аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького - 45,4% росту, що складає 193,1 тисячу пасажирів.

Крім того, аеропорт "Запоріжжя" показав 36,1% росту, що складає 222,8 тисяч пасажирів. Вказано також, що пасажиропотік аеропорту "Харків" зріс на 20%, що складає 104,5 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна у липні, через аеропорти України потік пасажирів з початку 2018 року збільшився на 26%. Відзначається, що за січень-червень 2018 року українськими аеропортами скористалися 8,9 млн пасажирів. У 2012 році ця цифра становила 7,1 млн пасажирів.

Потік пасажирів на міжнародному сполученні в аеропортах України склав 7,9 млн чоловік. Зростання пасажиропотоку за міжнародними напрямками склав 27,1%.

Крім того, у 2017 році повідомлялося, що кількість подорожуючих з України в країни Європи і з Європи в Україну через пункт пропуску "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" виросла на 60% після вступу в силу безвізового режиму між Україною та ЄС.