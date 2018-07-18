Пассажиропоток через аэропорты Украины вырос на 26%, - МИУ

Новости Туризм 18.07.2018 - 18:49
Иллюстративное фото (iev.aero)
Иллюстративное фото (iev.aero)

В МИУ сообщили об увеличении пассажиропотока через аэропорты Украины

Через аэропорты Украины поток пассажиров с начала 2018 года увеличился на 26%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины (МИУ).

Отмечается, что за январь-июнь 2018 года украинскими аэропортами воспользовались 8,9 млн пассажиров. В 2012 году эта цифра составляла 7,1 млн пассажиров.

Поток пассажиров на международном сообщении в аэропортах Украины составил 7,9 млн человек. Рост пассажиропотока по международным направлениям составил 27,1%.

Во внутреннем авиасообщении украинскими аэропортами количество пассажиров достигло одного миллиона.

При этом украинские авиакомпании нарастили 18,7% пассажирских перевозок и обслужили 4,9 млн пассажиров на международных авиационных соединениях (на 18,8% в сравнении с прошлым годом).

Объем коммерческих рейсов, выполненных украинскими авиакомпаниями, увеличился на 8%. В международном сообщении выполнено 38,3 тыс. коммерческих авиаперевозок, что на 7,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Пассажиропоток через аэропорты Украины вырос на 26%, - МИУ
Пассажиропоток через аэропорты Украины вырос на 26%, - МИУ
 

Фото: инфографика авиаперевозок (mtu.gov.ua)

Напомним, 14 июля 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины готовит решение, которые будут предотвращать неприятные случаи на рынке туристических услуг. Также будет усилена ответственность туристических компаний.

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Теги:  МИУ,  аэропорт,  авиакомпания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС