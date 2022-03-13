Все украинские абоненты мобильной связи смогут подключиться к интернету: как это работает

Украинские мобильные операторы реализовали новую возможность в рамках национального роуминга. Теперь все абоненты, которые находятся в гостевой мобильной сети в Украине, могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 512 кб/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vodafone Ukraine.
В компании отметили, что наличие мобильного интернета сейчас бывает намного важнее звонков. Поэтому дали возможность оставаться на связи с близкими онлайн.
Как подключиться к сети другого оператора, если ваш оператор недоступен:
1. Отключить автовыбор сети
на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS и доступа в интернет.
Важно: ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети оператора. Вручную или включение автовыбора сети.
Вся тарификация сохраняется согласно тарифному плану вашего оператора. Стоит помнить о том, что подключение национального роуминга может привести к значительной нагрузке на сети операторов. И это может повлиять на работу некоторых услуг.
В компании заранее извинились за вероятные неудобства.
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