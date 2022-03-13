Все украинские абоненты мобильной связи смогут подключиться к интернету: как это работает

В компании отметили, что наличие мобильного интернета сейчас бывает намного важнее звонков. Поэтому дали возможность оставаться на связи с близкими онлайн.

Как подключиться к сети другого оператора, если ваш оператор недоступен:

1. Отключить автовыбор сети

на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS и доступа в интернет.

Важно: ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети оператора. Вручную или включение автовыбора сети.

Вся тарификация сохраняется согласно тарифному плану вашего оператора. Стоит помнить о том, что подключение национального роуминга может привести к значительной нагрузке на сети операторов. И это может повлиять на работу некоторых услуг.

В компании заранее извинились за вероятные неудобства.

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