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Все украинские абоненты мобильной связи смогут подключиться к интернету: как это работает

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 17:33
Все украинские абоненты мобильной связи смогут подключиться к интернету: как это работает Фото: Украинские абоненты мобильной ссвязи смогут поключиться к интернету по роумингу (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинские мобильные операторы реализовали новую возможность в рамках национального роуминга. Теперь все абоненты, которые находятся в гостевой мобильной сети в Украине, могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 512 кб/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vodafone Ukraine.

В компании отметили, что наличие мобильного интернета сейчас бывает намного важнее звонков. Поэтому дали возможность оставаться на связи с близкими онлайн.

Как подключиться к сети другого оператора, если ваш оператор недоступен:

1. Отключить автовыбор сети

на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS и доступа в интернет.

Важно: ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети оператора. Вручную или включение автовыбора сети.

Вся тарификация сохраняется согласно тарифному плану вашего оператора. Стоит помнить о том, что подключение национального роуминга может привести к значительной нагрузке на сети операторов. И это может повлиять на работу некоторых услуг.

В компании заранее извинились за вероятные неудобства.

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