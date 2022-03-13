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Всі українські абоненти мобільного зв'язку зможуть підключитися до інтернету: як це працює

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Неділя 13 березня 2022 17:33
Всі українські абоненти мобільного зв'язку зможуть підключитися до інтернету: як це працює Фото: українські абоненти мобільного зв'язку зможуть поключитися до інтернету по роумінгу (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Українські мобільні оператори реалізували нову можливість в рамках національного роумінгу. Тепер всі абоненти, які знаходяться в гостьовій мобільній мережі в Україні, можуть користуватися мобільним інтернетом на швидкості до 512 кб/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vodafone Ukraine.

У компанії відзначили, що наявність мобільного інтернету зараз буває набагато важливіше дзвінків. Тому дали можливість залишатися на зв'язку з близькими онлайн.

Як підключитися до мережі іншого оператора, якщо ваш оператор недоступний:

1. Відключити автовибір мережі

на Android: Налаштування - Мобільна мережа – або підключення) - Оператор

на iOS: Параметри - Стільникові дані - вибір мережі

2. Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL

3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

4. Перевірити можливість вихідного виклику, SMS і доступу в інтернет.

Важливо: щодня намагатися повернутися (підключитися) до мережі оператора. Вручну або включення автовибору мережі.

Вся тарифікація зберігається згідно з тарифним планом вашого оператора. Варто пам'ятати про те, що підключення національного роумінгу може привести до значного навантаження на мережі операторів. І це може вплинути на роботу деяких послуг.

У компанії заздалегідь вибачилися за ймовірні незручності.

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