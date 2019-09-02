Украинки завоевали пять медалей на чемпионате Европы по боксу

Фото: женская сборная Украины по боксу (facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

Команде удалось улучшить прошлогодний результат

Женская сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу в Мадриде. Как сообщает издание SportArena, украинки заняли девятое место в медальном зачете.

Серебряную медаль в весовой категории свыше 81 килограмма завоевала Татьяна Шевченко. Четыре бронзовые медали выиграли: Анна Охота (до 48 кг), Татьяна Коб (до 51 кг), Мария Бова (до 64 кг), Анастасия Черноколенко (до 81 кг).

Отметим, что Охота, Черноколенко и Бова выигрывали бронзовые награды и в 2018 году. Для Шевченко это первая медаль континентального первенства, а Коб становилась серебряной призеркой в 2016 году.

Кроме того, украинкам удалось улучшить прошлогодний результат. В 2018 году женская сборная Украины выиграла четыре медали (1 серебро и 3 бронзы) на чемпионате Европы в Болгарии.

Напомним, украинская женская сборная по вольной борьбе стала лучшей на чемпионате Европы, который состоялся в Бухаресте (Румыния).

Золотые медали на чемпионате Европы завоевали Оксана Ливач, Ирина Гусяк, Алла Черкасова и Алина Бережная. Татьяна Кот и Лилия Горишня получили звание вице-чемпионок Европы.

Таким образом, женская сборная по вольной борьбе стала первой в общекомандном зачете чемпионата Европы в Бухаресте.