Украинка Охота вышла в финал чемпионата мира по боксу

Фото: Мадока Вада - Анна Охота (fbu.org.ua)

В решающем поединке Анна сойдется с пятикратной чемпионкой мира

Лидер сборной Украины в весе до 48 кг Анна Охота вышла в финал чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит Нью-Дели (Индия). Об этом сообщает Федерация бокса Украиниы.

Единогласным решением судей Украинский спорсменка победила представительницу Японии Мадоку Ваду. 24 ноября, в рамках финальной встречи, Анна встретится с пятикратной чемпионкой мира Мари Ком из Индии.

Добавим, что 23 ноября в финал ЧМ может пробиться Мария Бова (64 кг), которая разыграет путевку в финал в противостоянии с турчанкой Семой Калискан.