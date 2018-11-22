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Украинка Охота вышла в финал чемпионата мира по боксу

Новости » Спорт    22.11.2018 - 19:55
Украинка Охота вышла в финал чемпионата мира по боксу
Фото: Мадока Вада - Анна Охота (fbu.org.ua)

В решающем поединке Анна сойдется с пятикратной чемпионкой мира

Лидер сборной Украины в весе до 48 кг Анна Охота вышла в финал чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит Нью-Дели (Индия). Об этом сообщает Федерация бокса Украиниы.

Единогласным решением судей Украинский спорсменка победила представительницу Японии Мадоку Ваду. 24 ноября, в рамках финальной встречи, Анна встретится с пятикратной чемпионкой мира Мари Ком из Индии.

Добавим, что 23 ноября в финал ЧМ может пробиться Мария Бова (64 кг), которая разыграет путевку в финал в противостоянии с турчанкой Семой Калискан.

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