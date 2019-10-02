Власть не выпадает из графика переговоров с МВФ, - Маркарова

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Она заявила, что в ближайшее время стороны финализируют дискуссии о сотрудничестве

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что украинская власть "не выпадает из нормального графика" переговоров с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По ее словам, практически невозможно договориться о финансировании при двухнедельной миссии.

"Это уже третья программа, над которой я лично тоже веду переговоры. Могу вам сказать, что, скорее всего, когда нам удавалось договориться с начала инициирования программы до момента получения staff level agreement - это было несколько месяцев. И каждый раз одни и те же эксперты писали, что "ай-ай-ай, миссия уехала, государство не договорилось", - подчеркнула Маркарова.

Она также заверила, что украинская власть "точно не выпадет из нормального графика переговоров".

"Переговоры имеют свою динамику. Есть инициация, является обмен информацией, миссия, которая формально приезжает, проводит встречи. Сейчас у нас продолжаются дискуссии, мы обсуждаем проекты документов. Надеюсь, в ближайшее время мы эти дискуссии финализируют. Однако мы точно не выпадаем из нормального графика", - сообщила министр.

Маркарова отметила, что Украина планирует продолжить переговоры во время визита правительственной делегации на годовое собрание Международного валютного фонда в середине октября.

Напомним, ранее Маркарова заявила, что переговорный процесс между МВФ и Украиной по новой трехлетней программе расширенного финансирования идет конструктивно. По ее словам, за две недели пребывания миссии МВФ в Киеве "удалось продвинуться дальше, чем можно было ожидать".

Отметим, миссия МВФ покинула Украину 26 сентября, но заявила, что продолжит обсуждать с украинскими властями новую программу сотрудничества.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук раскрыл подробности переговоров с МВФ. По его словам, МВФ хочет утвердить в меморандуме с Украиной реалистичные показатели, чтобы начать новую программу. Также он назвал сроки подписания программы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что МВФ считает необходимым поддержание макроэкономической стабильности в Украине с одновременным созданием условий для ускорения экономического роста.