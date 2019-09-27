Маркарова ожидает позитивного решения МВФ по новой программы

Фото: Оксана Маркарова (РБК-Украина)

Правительству удалось значительно больше, чем они сами ожидали

Переговорный процесс между Международным валютным фондом и Украиной по новой трехлетней программе расширенного финансирования идет конструктивно. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметила министра, за две недели пребывания миссии МВФ в Киеве "удалось продвинуться дальше, чем можно было ожидать", учитывая на то, что новое правительство только месяц исполняет свои полномочия.

По ее словам, переговоры для достижения так называемого staff level agreement - договоренности на экспертном уровне с МВФ для начала новой программы будут продолжаться в течение следующих нескольких недель.

Маркарова отметила, что поддержание макроэкономической стабильности с одновременным созданием условий для ускорения экономического роста - одна из ключевых задач, на которой сосредотачивается Минфин.

"В плане действий правительства, который будет презентован в ближайшее время, указаны конкретные пути воплощения этих приоритетов. Уверена, наличие такого плана, а также своевременное принятие сбалансированного бюджета даст украинскому бизнесу и нашим международным партнерам возможность убедиться в твердости наших намерений и позволит быстрее достичь договоренности", - сказала Маркарова.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будут продолжаться в ближайшие недели.

По итогам визита МВФ также дал рекомендации Украине относительно проведения реформ. Как отмечается в заявлении, реформы предусматривают установление прочного верховенства права, в том числе с помощью судебной реформы, и решительную борьбу с коррупцией.