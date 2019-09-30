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Гончарук назвал сроки подписания новой программы МВФ

Новости » Экономика    30.09.2019 - 09:36
Гончарук назвал сроки подписания новой программы МВФ
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Отдельные министры поедут в США в офис Международного валютного фонда для продолжения переговоров

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом может быть подписана в декабре. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем блоге в Facebook.

Премьер отмечает, что к моменту подписания документа будет несколько этапов.

"Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа. До этого момента у нас будет несколько этапов", - сказал Гончарук.

По словам Гончарука, через несколько недель отдельные министры поедут в США в офис Международного валютного фонда для продолжения переговоров.

"Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы", - заявил Гончарук.

Напомним, в пресс-релизе МВФ говорилось, что миссия завершила свою работу в Украине, но продолжит обсуждать с украинскими властями новую программу сотрудничества.

Кроме того, издание Bloomberg писало, что Украина договаривается с Международным валютным фондом о новой программе расширенного финансирования EFF объемом 5 млрд долларов.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМВФАлексей Гончарук
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