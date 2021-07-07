Украинская власть имитирует реформы и нарушает свои же обещания, - Рудык

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Вильнюсе назвал пять шагов, которые, как считают наши союзники, помогут Украине сохранить прогресс в реформах. При этом, перечень необходимых изменений каждый раз только растет, ведь украинская власть за два месяца не успела справиться с предыдущими задачами.

"После майского визита Энтони Блинкена в Украину, наши американские союзники подчеркивали, что для движения Украины вперед необходимы проведение реальной судебной реформы, сохранение корпоративного управления в госпредприятиях, реформа СБУ, а также борьба с коррупцией. Сейчас к предыдущему перечню добавилось еще обеспечение прозрачного отбора руководства НАПК и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мы видим, что украинская власть вместо того, чтобы проводить необходимые реформы, о важности которых говорят и украинское общество, и наши союзники, выбирает путь "двоечника", который не может справиться с домашним заданием. Украинская власть лишь имитирует реформы и таким образом нарушает свои же обещания", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, сегодня очень важно подтвердить нашим союзникам приверженность Украины к демократическим ценностям и обеспечить проведение необходимых реформ. Для этого украинская власть должна не разворачиваться на 180 градусов в своей политике, а обеспечить необходимые шаги для возобновления сотрудничества с МВФ, в частности восстановить независимость Национального банка и вернуть лучшие принципы корпоративного управления в НАК "Нафтогаз".

"Накануне двусторонней встречи украинского и американского президентов нам необходимо продемонстрировать свою преданность заявленному порядку реформ и евроатлантическому курсу. Наша цель - сделать Украину надежным и сильным союзником США, НАТО и ЕС, способным работать на равных, а не жить дальше в режиме просьб о помощи", - добавила Кира Рудык.