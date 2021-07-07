Українська влада імітує реформи та порушує свої ж обіцянки, - Рудик

Державний секретар США Ентоні Блінкен у Вільнюсі назвав п’ять кроків, які, як вважають наші союзники, допоможуть Україні зберегти прогрес у реформах. При цьому, перелік необхідних змін щоразу лише зростає, адже українська влада за два місяці не встигла впоратися з попередніми завданнями.

"Після травневого візиту Ентоні Блінкена до України, наші американські союзники підкреслювали, що для руху України вперед необхідні проведення реальної судової реформи, збереження корпоративного управління у держпідприємствах, реформа СБУ, а також боротьба з корупцією. Зараз до попереднього переліку додалося ще забезпечення прозорого відбору керівництва НАЗК та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми бачимо, що українська влада замість того, щоб проводити необхідні реформи, про важливість яких говорять і українське суспільство, і наші союзники, обирає шлях "двієчника", який не може впоратися з домашнім завданням. Українська влада лише імітує реформи та таким чином порушує свої ж обіцянки", - наголосила нардеп.

За її словами, сьогодні дуже важливо підтвердити нашим союзникам прихильність України до демократичних цінностей та забезпечити проведення необхідних реформ. Для цього українська влада повинна не розвертатися на 180 градусів у своїй політиці, а забезпечити необхідні кроки для відновлення співпраці з МВФ, зокрема відновити незалежність Національного банку та повернути кращі принципи корпоративного управління до НАК "Нафтогаз".

"Напередодні двосторонньої зустрічі українського та американського президентів нам необхідно продемонструвати свою відданість заявленому порядку реформ та євроатлантичному курсу. Наша мета - зробити Україну надійним та сильним союзником США, НАТО і ЄС, здатним працювати на рівних, а не жити далі в режимі прохань про допомогу", - додала Кіра Рудик.