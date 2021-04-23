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Украинская теннисистка пробилась в полуфинал турнира WTA

Новина українською → Стамбул, Пятница 23 апреля 2021 16:03
Украинская теннисистка пробилась в полуфинал турнира WTA Фото: для 18-летней Марты Костюк это второй полуфинал турнира WTA в сезоне (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинская теннисистка Марта Костюк (№85 рейтинга WTA) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Стамбуле. Украинка в трех сетах переиграла хорватскую теннисистку Ану Конюх (№241).

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Поединок между теннисистками 2 часа 25 минут. Костюк выиграла первый сет 7:5, однако после уступила во втором 4:6. В третьем сете украинка ошибалась меньше и в итоге смогла одержать победу 6:3.

В полуфинале Костюк встретится с победительницей пары Сорана Кырстей (№67) - Фиона Ферро (№57).

Призовой фонд турнира в Стамбуле составляет 235 тысяч 238 долларов.

Watch the Match Highlights from A. Konjuh vs. M. Kostyuk, 04/23/2021

Posted by WTA on Friday, April 23, 2021

Отметим, для 18-летней украинки это будет второй полуфинал в турнире WTA в сезоне. В начале года Костюк остановилась за шаг до финала в Абу-Даби. Тогда украинка установила личный рекорд в рейтинге WTA, заняв 78 место.

Ранее РБК-Украина писало, что Костюк помогла сборной Украине разгромить Японию и выйти в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг.

Также сообщалось, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в начале месяца уступила в полуфинале турнира WTA в Майями.

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