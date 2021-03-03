Украинская теннисистка Свитолина легко прошла в четвертьфинал WTA 500 в Дохе

26-летняя украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина успешно начала выступления в одиночном разряде на турнире WTA-500 в Дохе.

Об этом сообщает WTA в Twitter .

В четвертьфинале Свитолина сыграет против восьмой сеяной Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA).

Во втором круге украинка победила японку Мисак Дои (№83 WTA), которая до этого одержала победу в матче первого раунда.

Напомним, ранее пятая ракетка мира Элина Свитолина уступила представительнице США Джессике Пегули в 1/8 финала Australian Open. Матч длился почти два часа и завершился со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

Американка провела седьмой матч против соперницы из топ-10 и впервые одержала победу. В начале этого сезона она уступила Свитолиной на турнире WTA в Абу-Даби. Это была первая встреча между теннисистками.

Первая ракетка Украины не смогла повторить свой лучший результат на Australian Open. В 2018 и 2019 годах Элина выходила в четвертьфинал турнира, а в прошлом году вылетела в третьем раунде, уступив Гарбине Мугуруса.

Ранее двое украинских теннисистов Сергей Стаховский и Марта Костюк выбыли из турнира по итогам первого круга.