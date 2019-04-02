Украинская теннисистка проиграла на старте основновы турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла преодолеть стартовый барьер в одиночном разряде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Чарльстоне (США). Об этом сообщает портал "Большой Тенистая Украины".

За выход во второй раунд соревнований Киченок уступила итальянке Мартини Тревисани - 2:6, 1:6. Следующей соперницей Тревисани будет действовать победительница турнира в Чарльстоне голландка Бертенс.

Отмечается, что Киченок впервые с 2016 года провела поединок в основной сетке турнира WTA в одиночном разряде. В Чарльстоне украинка успешно прошла квалификацию, одержав две победы.

Напомним, что в одиночном разряде турнира сегодня сыграет еще одна украинка Екатерина Козлова.