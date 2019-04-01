Две украинские теннисистки преодолели квалификацию турнира в Чарльстоне

Фото: иллюстрированное изображения (twitter.com/volvocaropen)

Козлова и Киченок узнали соперниц в основные соревнований

Украинские теннисистки Екатерина Козлова и Надежда Киченок успешно преодолели квалификационный барьер и сыграют в основной сетке турнира серии WTA Premier в американском Чарльстоне. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Козлова, которая в финале квалификации турнира обыграла Николь Меликар, в первом круге встретится с Кристиной Плишкова. Победительница этого поединка во втором круге встретится с третьей ракеткой турнира Ариной Соболенко из Беларуси.

Надежда Киченок в финальном матче обыграла американку Кэролайн Доулхайд. Ее соперницей на старте основы станет итальянка Мартина Тревисани. Самый сильный в этой встрече далее сыграет с действующей чемпионкой и второй сеяной турнира Бертенс.

Congratulations to our 8️⃣ qualifiers for reaching the #VolvoCarOpen main draw.



Kozlova

Sharma

Frech

Davis

Aiava

Kichenok

Di Lorenzo

Trevisan — Volvo Car Open (@VolvoCarOpen) March 31, 2019

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко пропускают турнир из-за травм.

Матчи основной сетки турнира в Чарльстоне стартуют на 1 апреля.

Напомним, украинские теннисистки на Miami Open показали худший результат в сезоне.