Українська тенісистка програла на старті основнови турніру в Чарльстоні

Українська тенісистка Надія Кіченок не змогла подолати стартовий бар'єр в одиночному розряді турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier в Чарльстоні (США). Про це повідомляє портал "Великий теніст України".

За вихід до другого раунду змагань Кіченок поступилася італійці Мартіні Тревісан - 2:6, 1:6. Наступною суперницею Тревісан буде чинна переможниця турніру в Чарльстоні голландка Кікі Бертенс.

Зазначається, що Кіченок вперше з 2016 року провела поєдинок в основній сітці турніру WTA в одиночному розряді. У Чарльстоні українка успішно пройшла кваліфікацію, здобувши дві перемоги.

Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру сьогодні зіграє ще одна українка Катерина Козлова.