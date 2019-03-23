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Украинские теннисистки на Miami Open показали худший результат в сезоне

Новости » Спорт    23.03.2019 - 12:06
Украинские теннисистки на Miami Open показали худший результат в сезоне
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/Wimbledon)

Впервые с октября ни одной из украинок не удалось пройти дальше второго раунда

Украинские теннисистки турнире WTA категории Premier Mandatory в Майами показали худший результат в сезоне. Как сообщает портал "Большой теннис Украины", впервые с октября ни одной из украинок не удалось пройти дальше второго раунда.

В ночь на 23 марта две украинки завершили выступление на Miami Open. Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах проиграла 50 номеру мирового рейтинга из Китая Яфань Ван - 2:6, 4:6.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко из-за проблем с правой рукой снялась перед матчем против 112 номера мирового рейтинга из Японии Мисаки Дои.

Ранее во втором круге турнира из борьбы выбыла 18-летняя украинка Даяна Ястремская. В квалификации соревнований ракетку зачехлила еще одна представительница Украины Катерина Козлова.

Отмечается, что еще в октябре 2018 года три украинки зачехлили ракетки до третьего круга на кортах другого турнира серии Premier Mandatory - в Пекине. Тогда квалифайер Даяна Ястремская на старте основы проиграла Сайсай Чжэн, Леся Цуренко во втором круге снялась в третьей партии против Юлии Гергес, а Элина Свитолина в первом матче не сумела одолеть Александру Крунич.

Свитолина и Цуренко будут закрывать игровой день на турнире Miami Open Свитолина поднялась на одну позицию в рейтинге WTA
Новости Украины ТеннисМайамиЭлина Свитолинасоревнования
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