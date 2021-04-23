Украинская теннисистка пробилась в полуфинал турнира WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк (№85 рейтинга WTA) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Стамбуле. Украинка в трех сетах переиграла хорватскую теннисистку Ану Конюх (№241).
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
Поединок между теннисистками 2 часа 25 минут. Костюк выиграла первый сет 7:5, однако после уступила во втором 4:6. В третьем сете украинка ошибалась меньше и в итоге смогла одержать победу 6:3.
В полуфинале Костюк встретится с победительницей пары Сорана Кырстей (№67) - Фиона Ферро (№57).
Призовой фонд турнира в Стамбуле составляет 235 тысяч 238 долларов.
Отметим, для 18-летней украинки это будет второй полуфинал в турнире WTA в сезоне. В начале года Костюк остановилась за шаг до финала в Абу-Даби. Тогда украинка установила личный рекорд в рейтинге WTA, заняв 78 место.
Ранее РБК-Украина писало, что Костюк помогла сборной Украине разгромить Японию и выйти в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг.
Также сообщалось, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в начале месяца уступила в полуфинале турнира WTA в Майями.