Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA

Фото: Марта Костюк (twitter.com/WTA)

Украинская теннисистка Марта Костюк улучшила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам турнира в Абу-Даби. Она поднялась на рекордное для себя 78 место.

Актуальные результаты в мировой классификации опубликованы на сайте организации.

Украинка прибавила 21 позицию после своего дебютного выступления в полуфинале турнира уровня WTA. В борьбе за выход в финал она уступила россиянке Веронике Кудерметовой.

Предыдущий лучший личный результат теннисистки в рейтинге - 97 место, установленный в ноябре минувшего года.

Сохранили свои позиции другие представительницы Украины в топ-100: Элина Свитолина осталась пятой, а Даяна Ястремская - 29.

Марта заявлена в основную сетку Australian Open, куда также напрямую квалифицировались Свитолина и Ястремская. Однако участие последней остается под вопросом после допинг-скандала.

Напомним, квалификацию Открытого чемпионата Австралии преодолел только один украинский теннисист.