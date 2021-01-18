ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA

Понедельник 18 января 2021 10:41
Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA
Фото: Марта Костюк (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

Украинская теннисистка Марта Костюк улучшила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам турнира в Абу-Даби. Она поднялась на рекордное для себя 78 место.

Актуальные результаты в мировой классификации опубликованы на сайте организации.

Украинка прибавила 21 позицию после своего дебютного выступления в полуфинале турнира уровня WTA. В борьбе за выход в финал она уступила россиянке Веронике Кудерметовой.

Предыдущий лучший личный результат теннисистки в рейтинге - 97 место, установленный в ноябре минувшего года.

Сохранили свои позиции другие представительницы Украины в топ-100: Элина Свитолина осталась пятой, а Даяна Ястремская - 29.

Марта заявлена в основную сетку Australian Open, куда также напрямую квалифицировались Свитолина и Ястремская. Однако участие последней остается под вопросом после допинг-скандала.

Напомним, квалификацию Открытого чемпионата Австралии преодолел только один украинский теннисист.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт рейтингТеннисМарта Костюк

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь